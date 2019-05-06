الكرملين: موسكو تنتظر توضيح واشنطن لموقفها من معاهدة "ستارت"

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن موسكو لا تفهم بشكل واضح موقف الولايات المتحدة من إمكانية التفاوض على تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت)، وتتوقع أن توضح واشنطن موقفها من هذه القضية.

موسكو- سبوتنيك. وأضاف: "لقد صرح الرئيس الروسي مرارا وتكرارا بموقفنا المؤيد لتوسيع معاهدة ستارت الجديدة، وهي الوثيقة الوحيدة التي لا تزال سارية في مجال نزع السلاح. ومع ذلك، فإن أي عمل في هذا المجال مستحيل دون موقف واضح للولايات المتحدة".

© Sputnik . Алексей Никольский لافروف يحذر من انهيار معاهدة "ستارت"

وتابع: "هذا الموضوع، في الواقع، تم تناوله في المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين، ولكن حتى الآن لا يوجد فهم واضح حول ما إذا كانت واشنطن مستعدة لمناقشة تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وبأي شكل".

وأضاف بيسكوف أن "موسكو تنتظر توضيح موقف واشنطن وهي مستعدة لعقد محادثات بصيغة تكون قابلة للتحقيق".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، الجمعة الماضية، أنه يعول على توصل بلاده إلى "صفقة نووية" ثلاثية مع روسيا والصين، مضيفا أن المفاوضات حول هذا الموضوع ستبدأ في وقت قريب.

وقال ترامب، أثناء لقاء جمعه في واشنطن برئيس الوزراء السلوفاكي، بيتير بيليغريني، إنه بحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إمكانية عقد صفقة ثلاثية بدلا عن الصفقة الثنائية بين موسكو وواشنطن.