السفير الروسي لدى أمريكا: مستقبل معاهدة "ستارت" الجديدة مشكوك فيه

قال السفير الروسي أناتولي أنتونوف في جامعة بنسلفانيا الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مستقبل معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (نيو ستارت) غير مؤكد.

© Sputnik . Алексей Никольский لافروف يحذر من انهيار معاهدة "ستارت"

فلاديلفيا — سبوتنيك . وقال أنتونوف: "فيما يتعلق بوضع معاهدة الوقود النووي المشع، فإن مستقبل اتفاق مهم آخر يصبح أيضًا موضع تساؤل — وهو معاهدة ستارت الجديدة، التي تنتهي في عام 2021".

وأضاف: "في العديد من المناسبات، أعربنا عن استعدادنا لتمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات أخرى. ومع ذلك، لا تزال الإدارة الأمريكية تقول إن القضية ما زالت قيد البحث".

وأعلن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، الأربعاء الماضي، أن هناك احتمالاً كبيراً لانهيار معاهدة الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت"، ما سيؤدي إلى فقدان السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية.

وقال غيراسيموف في كلمته بافتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "سيؤدي انهيار الاتفاقية [معاهدة ستارت] إلى فقدان آلية السيطرة الوحيدة في مجال الأسلحة الاستراتيجية، أي التفتيش على المنشآت الروسية والأميركية".

وفقاً له، منع التفتيش سيؤدي إلى اضطرار روسيا للانطلاق من الإمكانات القصوى خلال تقييمها لإمكانات الوسائل الأميركية، وليس من الوضع القائم في الواقع الذي يمكن التأكد منه خلال التفتيش.

وقال بهذا الصدد: "في النتيجة، تفاقم عدم الثقة، جولة جديدة من سباق التسلح الصاروخي. أولاً سيؤثر ذلك على أمن الدول الأوروبية، كون الولايات المتحدة بعيدة، وراء المحيط. في هذه الحالة على جيراننا الأوروبيين أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا بحاجة إلى مثل هذه المواجهة".

هذا ويعقد مؤتمر موسكو الدولي الثامن للأمن، في الفترة من 23 إلى 25 نيسان/أبريل في موسكو. وكان المؤتمر قد ضم في دورته العام الماضي 850 وفداً من 95 دولة، من بينهم 30 وزيراً للدفاع.