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15:41 06 مايو/ أيار 2019
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    علما روسيا والاتحاد الأوروبي

    سياسي فرنسي: من مصلحة أوروبا إلغاء العقوبات ضد روسيا وإنهاء حالة التوتر معها

    © Sputnik . Vladimir Sergeev
    روسيا
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    اعتبر المرشح عن حزب التجمع الوطني الفرنسي للانتخابات الأوروبية، تيري مارياني، أن من مصلحة أوروبا إلغاء العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على روسيا، واستئناف الحوار.

    باريس — سبوتنيك. وقال مارياني، في مقابلة مع إذاعة "فرانس كولتور" اليوم الاثنين، "روسيا لم تعد تشكل تهديدا. هذه السنة الميزانية العسكرية لفرنسا تخطت الميزانية العسكرية الروسية".

    واشنطن
    © Fotolia / Gary
    بلومبرغ: الأمريكيون "مرهقون" من العقوبات ضد روسيا
    وأردف "هل تعتقدون أنه عندما نتحضر للحرب نقوم بخفض الميزانية العسكرية".

    هذا واعتبر النائب والوزير السابق مارياني أن "روسيا وأوروبا لديهما نقاط مشتركة ويجب استئناف الحوار" مضيفا: "أنه يجب إنهاء هذه المرحلة من التوتر المفتوح بسبب الأزمة الأوكرانية أن تتوقف من أجل مصلحة الجميع".

    وقال مارياني إن العقوبات على روسيا فُرضت وفقاً لمصالح الأمريكيين. وشرح قائلاً: "المنتجات الزراعية الروسية تخضع للعقوبات، لكن قطاع التكنولوجيا الفضائية الروسية لا يخضع للعقوبات لأن الأمريكيين يحتاجون للروس من أجل المحطة الفضائية. هل برأيكم التكنولوجيا الفضائية أقل استراتيجية من التفاح؟"

    ويعد تياري مارياني من أبرز المرشحين على لائحة حزب التجمع الوطني للانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة التي ستجري في الـ26 من الشهر الجاري.

    هذا وقد استقال تياري مارياني في كانون الثاني/يناير الماضي من حزب "الجمهورين" اليميني لينضم الى حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

    الجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. وردا على ذلك اتخذت موسكو تدابير جوابية بما في ذلك وإتباع نهج إحلال الواردات، معلنة أكثر من مرة أنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وأنها ليست طرفاً في الصراع الأوكراني الداخلي، بما في ذلك واتفاقيات مينسك.

    وتزايدت في الآونة الأخيرة، في دول الاتحاد الأوروبي الدعوات بشأن الحاجة إلى رفع العقوبات عن روسيا وعودة العلاقات معها إلى مجراها الطبيعي.

    الكلمات الدلالية:
    العقوبات ضد روسيا, الاتحاد الأوروبي, فرنسا, روسيا
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