الخارجية الروسية: زيارة بومبيو إلى موسكو مبادرة من واشنطن

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية عشية زيارة بومبيو المرتقبة إلى روسيا: "يومي 13-14 أيار/ مايو يقوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة عمل إلى روسيا. وقد يستقبله الرئيس الروسي. وخلال مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيتطرقان إلى القضايا الحيوية للتعاون الثنائية إضافة إلى القضايا الدولية… الزيارة نظمت بطلب من أمريكا، وسوف تواصل سلسلة من الاتصالات الرفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك اجتماعات الوزير مع وزير الخارجية الأمريكي في 6 أيار / مايو في مؤتمر مجلس القطب الشمالي في فنلندا".

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع أمريكا بشأن معاهدة جديدة لنزع السلاح النووي

وأضاف البيان: "نحن على استعداد لاستئناف الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي الذي تقاطعه واشنطن، بما في ذلك النظر في مقترحات محددة لتطوير تصريحات دونالد ترام بشأن معاهدة جديدة بشأن نزع السلاح النووي".

وتابع البيان: "نحن لا نركز على السلبيات. ومنفتحون على إيجاد طرق للتغلب على المشاكل الحالية ونحن واثقون من أن هذا سوف ينجح عاجلاً أم آجلاً لأنه يلبي احتياجات البلدين. نحن على استعداد لبناء تفاعل أوثق وبنّاء مع الولايات المتحدة على أساس المساواة و مراعاة المصالح المتبادلة ".

وصرح مصدر بوزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، بأن من المقرر عقد جلسة مباحثات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في سوتشي يوم 14 أيار/مايو. كما لم يستبعد الكرملين أن يستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الوزير الأمريكي عقب محادثاته مع لافروف.