بيسكوف: لا تحضيرات لعقد قمة بين بوتين وترامب على هامش "العشرين"

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بيسكوف: لا تحضيرات لعقد قمة بين بوتين وترامب على هامش "العشرين"