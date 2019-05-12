بالأرقام... السياحة إلى روسيا في تزايد

نمى حجم مبيعات تذاكر الطيران إلى روسيا خلال العام الجاري بنسبة 21٪ مقارنة بالعام المنصرم.

وأشار موقع "بيليتيكس" "Biletix" إلى انخفاض متوسط تكلفة تذاكر الطيران إلى روسيا من 350 دولار إلى 316 دولار أمريكي، أي بنسبة 9 في المئة.

ووفقا للموقع، وصلت نسبة السياح الأجانب القادمين إلى روسيا من أرمينيا (13٪) وإسرائيل (10٪) وكازاخستان (6٪) ومونتينيغرو (4٪) وأوزبكستان (3٪).

وأظهر الموقع أن ما يقرب من نصف السياح الأجانب يتوجهون إلى موسكو، وحوالي 10% إلى سانت بطرسبرغ، 6 ٪ إلى روستوف على الدون، 4 ٪ إلى كراسنودار و 3 ٪ إلى نوفوسيبيرسك.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر الماضي أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للسياحة، أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد خلال عام 2018، ارتفع بنسبة 7%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.