زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

أعلن المجلس الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية أن زلزالا بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر وقع في المحيط الهادي قبالة سواحل كامتشاتكا.

وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية: "في مساء 12 مايو 2019، في الساعة 6.30 مساء بتوقيت كامشاتكا، (09.30 بتوقيت موسكو) تم تسجيل وقوع زلزال في المحيط الهادئ بإحداثيات 56.1 شمالا، وخط طول 163.96 شرقا على عمق 10 كيلومترات".

وتابع البيان: "يقع مركز الزلزال على بعد 90 كم شرق قرية أوست-كامتشاتسك".

ووفقًا لوزارة الطوارئ، لم يشعر سكان المناطق المجاورة بالزلزال. ولم يتم الإعلان عن وجود تهديد لحدوث تسونامي.

وأعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل يوم أمس السبت أن هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة قريبة من السليمانية شمال شرقي العراق.