مسدس جديد خارق القدرة يدخل الخدمة العسكرية في روسيا قريبا

من الممكن أن يتم تزويد الجيش الروسي بمسدس جديد قبل نهاية عام 2019.

وقال ألبرت باكوف، مدير عام معهد أبحاث الهندسة الميكانيكية الدقيقة الذي صنع المسدس الجديد المعروف باسم "أوداف"، لـ"سبوتنيك" إنه يتوقع أن يصدر وزير الدفاع أمره بإدخال مسدس "أوداف" الخدمة في الجيش الروسي هذا العام.

وثمة 3 نسخ لمسدس "أوداف"، للجيش النظامي وقوات العمليات الخاصة والمدنيين. ويتسع مخزنه لـ18 طلقة. ويمكنه أن يستخدم كافة أنواع الذخيرة.

ويتمتع مسدس "أوداف" بقدرته على اختراق درع من الصلب يبعد عنه 25 مترا.

ونوه الخبير العسكري فيكتور ليتوفكين إلى أن مسدس "أوداف" نال إعجاب عسكريي الجيش.

ووفق صانعه فإن مسدس "أوداف" قادر على منافسة أشهر أنواع المسدسات في العالم مثل "كولت" و"والتر" و"براونينغ".