الجيش الروسي ينتظر استلام منظومة صواريخ متفوقة

وزودت النسخة الجديدة بالجنزير الجديد كما قال سيرغي ميخايلوف، نائب مدير عام الشركة الروسية المصنعة لأسلحة الدقة العالية، للصحفيين.

© Photo / Press Office of "Tochmash" صانع أسلحة الدقة العالية: نجعل الصواريخ غير الموجهة موجهة

وكانت منظومة صواريخ "سوسنا" اجتازت مؤخرا الاختبار الرسمي بنجاح. وبدأ صانعها يعدها لدخول الخدمة العسكرية في الجيش الروسي وفقا لما قاله المدير التنفيذي لشركة أسلحة الدقة العالية لـ"سبوتنيك".

ومن أهم مميزات منظومة "سوسنا" أن صواريخها الموجهة ليزريًا تتقدم على صواريخ المنظومات المماثلة الأخرى الروسية والأجنبية، في المدى.

وتعتبر منظومة "سوسنا" بديلا لمنظومة "ستريلا" التي تمت صناعتها في القرن الماضي.

وعُرضت منظومة "سوسنا" للرأي العام للمرة الأولى في عام 2013. ويمكن أن تصل سرعة صاروخها "سوسنا-إر" إلى 900 كيلومتر في الساعة. ويمكنه أن يصيب الهدف على بعد 10 كيلومترات وعلى ارتفاع 5 كيلومترات.

وخصصت منظومة "سوسنا" لحماية القوات من الهجوم الجوي، وتستطيع اعتراض الطائرات التي تطير بسرعة تصل إلى 300 متر في الثانية، والصواريخ الجوالة (كروز) التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 250 مترا في الثانية، والمروحيات التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 100 متر في الثانية.