روغوزين يعتقد بأنه ينبغي على روسيا ألا تدخل في سباق قمري جديد مع الولايات المتحدة

أعلن المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية الحكومية، ديمتري روغوزين، بأنه يجب على روسيا ألا تكرر سيناريو الحرب الباردة من خلال الدخول في سباق قمري جديد مع الولايات المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. وقال روغوزين في مقابلة مع سبوتنيك: "أعتقد أنه من غير المنطقي بالنسبة لنا أن نشارك في سباق القمر وفقًا للنموذج الذي كان في فترة الحرب الباردة، كون السباق القمري الجديد الآن، ليس سباقا بين القوى العظمى [الولايات المتحدة وروسيا]، بل سباق بين الجمهوريين والديمقراطيين على الكابيتول".

وأضاف "بالنسبة لنا استكشاف القمر ليس مجرد مهمة مهيبة، بل هو أولوية طويلة الأجل. لذلك، من الأفضل إجراء الاستعدادات له لفترة أطول، ولكن بتكلفة أرخص وأكثر عقلانية من وجهة نظر تنسيق العناصر المختلفة للبرنامج".