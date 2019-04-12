دول "الناتو" تبدي اهتمامها بشراء محركات الصواريخ الروسية

أكد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روغوزين، اليوم الجمعة، أن بعض دول الناتو تعرب عن اهتمامها بالحصول على المحركات الروسية للصواريخ الفضائية.

موسكو — سبوتنيك. وقال روغوزين للصحفيين: "الآن هناك دول أخرى [باستثناء الولايات المتحدة]، بما في ذلك دول الناتو، ترغب في الحصول على محركات الصواريخ في روسيا".

© AFP 2019 / Benjamin DOBBS / US NAVY كيف تحمي الولايات المتحدة نفسها من الصواريخ الروسية

وأضاف: "نحن نؤيد التعاون الدولي الكامل في مجال الفضاء، وهذا هو أهم عنصر في الدبلوماسية".

وأوضح أن "هذا مؤشر جيد جدا، أنه في ظروف العقوبات، الضغوط ومع ذلك، يوجد تصدير للتكنولوجيا الروسية الفائقة، ونحن لا نزال خاصة في قطاع بناء محركات الصواريخ نحافظ على الريادة العالمية".

وأشار مدير وكالة الفضاء الروسية إلى أنه "من الضروري الاعتزاز بهذا، لأنه يجلب الربح إلى البلاد"، مضيفاً أن العائدات من هذه الصادرات تذهب إلى تنفيذ آخر التطورات في صناعة الفضاء.

وأكد روغوزين، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستواصل شراء محركات الصواريخ الروسية خلال فترة تتجاوز السنوات الثلاث المقبلة، لأنها تناسبها.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تشتري من روسيا نوعين من محركات الصواريخ: "أر دي-180" التي تستخدم في الصواريخ الناقلة من نوع "أطلس-5" و"أر دي-181" المستخدمة في صواريخ من نوع "أنتاريس".