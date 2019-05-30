هبوط اضطراري لطائرة ركاب في موسكو

هبطت طائرة الركاب "A320" في مطار شيريميتيفو بعد تشغيل الإنذارات بسبب خلل في نظام إطفاء الحرائق.

وقال مصدر: "وفقا للبيانات، قامت طائرة A320 بهبوط اضطراري في شيريميتيفو، تبعتها فرق إطفاء، عشر صهاريج".