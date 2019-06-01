روسكوماندزور تحذر من نشر صور الأطفال عبر المواقع الاجتماعية

وكتبت الهيئة في صفحتها على موقع فكونتاكتي الروسي: " يقومون بمشاركة أجمل اللحظات مع أصدقائهم ومتابعيهم، إلا أنهم للأسف لا يدركون المخاطر المترتبة على ذلك".

كما بينت روسكوماندور، أن الطفل، عندما يكبر، قد لا يحبذ بعض الصور التي نشرها أبواه عندما كان رضيعا، والتي نُشرت دون موافقته. والتي قد يقوم باستخدامها الغرباء لمضايقته والسخرية منه.

وأضافت الهيئة أن الأسوأ من ذلك كله هو أن الصور يمكن أن يستخدمها المجرمون: "على سبيل المثال، سجلنا مؤخرًا العديد من المواقع التي ينشر فيها "البيدوفيليون" صورا جمعوها من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق، اقترح نائب دوما من حزب روسيا الموحدة، فيتالي ميلونوف ، فرض حظر على استخدام إنستغرام لأكثر من ساعة واحدة في اليوم.