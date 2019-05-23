لسبب "تافه"... سرقة واختراق الملايين من حسابات المشاهير على "إنستغرام"

ونشر موقع "تيك كرانش" تقريرا، حول تعرض قاعدة بيانات الملايين من المشاهير والمؤثرين عبر "إنستغرام" للاخترق، بسبب خطأ يمكن وصفه بـ"التافه".
وقال التقرير إن قاعدة البيانات المخترقة، تضم أكثر من 49 مليون مستخدم معظمهم من المشاهير والمؤثرين عبر منصة "إنستغرام".
أما عن المعلومات التي تم كشفها، فتتضمن الصور الشخصية لتلك الحسابات والبريد الإلكتروني وأرقام هواتف المشاهير وأرقام الحسابات البنكية والتفاصيل الكاملة لحساباتهم عبر إنستغرام.
#privacy #honeypots The future must be decentralized.— Steven Swanson (@neojipc) May 20, 2019
Millions of Instagram influencers had their private contact data scraped and exposed. https://t.co/wUIRlNvJI7 pic.twitter.com/AuDS8VkkFG
وردت "فيسبوك" على تلك التقارير بقولها: "نحن نبحث في المشكلة لفهم ما إذا كانت البيانات الموضحة، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف من إنستغرام أو من مصادر أخرى".
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