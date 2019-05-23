لسبب "تافه"... سرقة واختراق الملايين من حسابات المشاهير على "إنستغرام"

كشفت تقارير إخبارية عن أن منصة التواصل المصور "إنستغرام" تعرضت للاختراق، حيث سرقت بيانات ومعلومات وحسابات الملايين من المشاهير والمؤثرين عبر المنصة.

ونشر موقع "تيك كرانش" تقريرا، حول تعرض قاعدة بيانات الملايين من المشاهير والمؤثرين عبر "إنستغرام" للاخترق، بسبب خطأ يمكن وصفه بـ"التافه".

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany "تويتر" و"إنستغرام" يطلقان مفاجأة خاصة بشهر رمضان

وأشار التقرير إلى أن أهم قاعدة بيانات في منصة " إنستغرام " يبدو أنه نسي لفترة وجيزة إضافة كلمة مرور إلى تلك القاعدة، ما جعلها مكشوفة ومفضوحة، وأدى إلى حصول عدد من القراصنة "هاكرز" عليها بسهولة.

وقال التقرير إن قاعدة البيانات المخترقة، تضم أكثر من 49 مليون مستخدم معظمهم من المشاهير والمؤثرين عبر منصة "إنستغرام".

أما عن المعلومات التي تم كشفها، فتتضمن الصور الشخصية لتلك الحسابات والبريد الإلكتروني وأرقام هواتف المشاهير وأرقام الحسابات البنكية والتفاصيل الكاملة لحساباتهم عبر إنستغرام.

#privacy #honeypots The future must be decentralized.



Millions of Instagram influencers had their private contact data scraped and exposed. https://t.co/wUIRlNvJI7 pic.twitter.com/AuDS8VkkFG — Steven Swanson (@neojipc) May 20, 2019

وردت "فيسبوك" على تلك التقارير بقولها: "نحن نبحث في المشكلة لفهم ما إذا كانت البيانات الموضحة، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف من إنستغرام أو من مصادر أخرى".