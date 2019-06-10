نوفاك لا يستبعد هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم يتم تمديد الاتفاق

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن تصور هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل ليس مستبعدا إذا لم يتم تمديد اتفاق النفط العالمي.

أشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى أنه لا يستبعد هبوط أسعار النفط العالمية إلى 30 دولارا للبرميل في حال لم يتم تمديد اتفاق النفط العالمي.

وقال نوفاك : "اليوم يوجد خطر كبير من زيادة إنتاج النفط في العالم ، ولكن من الضروري الاستمرار في تحليل الوضع في يونيو".

وأضاف نوفاك أن هناك مخاطر كبيرة بحدوث فائض في الإمدادات في السوق وأن موسكو بحاجة لمراقبة سوق النفط بصورة أكبر كي يتسنى اتخاذ قرار متوازن في يوليو تموز.

من جهته علق وزير الطاقة السعودي خالد الفالح حول هبوط سعر النفط حتى 30 دولارا في حال عدم التوصل لاتفاق في يوليو قائلا: نعمل لعدم حصول مثل هذا السيناريو.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد لفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيرة الروسي، إنه يجري تبني خطوات لمنع حدوث انخفاض حاد لأسعار النفط.