زعيم خليجي يوجه رسالة إلى بوتين

وأعرب العاهل البحريني عن أطيب التهاني للرئيس بوتين والشعب الروسي، متمنيا موفور الصحة والسعادة، بهذه المناسبة، وذلك حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وبعث رئيس الوزراء البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى نظيره الروسي دميتري ميدفيديف.
وتحتفل روسيا في الثاني عشر من يونيو/ حزيران من كل عام بـ"يوم روسيا"، الذي يعد من أهم الأعياد الرسمية الحديثة في البلاد.
وكان المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية أصدر مرسوما، في 12 يونيو/حزيران 1990، معلنا سيادة دولة روسيا، وتم انتخاب الراحل بوريس يلتسين كأول رئيس لجمهورية روسيا الاتحادية.
وتنظم معظم المدن الكبرى في روسيا احتفالات عامة كبيرة في "يوم روسيا"، ويشمل ذلك إقامة الحفلات الموسيقية، التي يحييها كبار الفنانين الروس، وكذلك أنشطة الأطفال، والألعاب النارية.
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