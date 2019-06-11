زعيم خليجي يوجه رسالة إلى بوتين

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بمناسبة ذكرى الاستقلال "يوم روسيا".

وأعرب العاهل البحريني عن أطيب التهاني للرئيس بوتين والشعب الروسي، متمنيا موفور الصحة والسعادة، بهذه المناسبة، وذلك حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

كما بعث رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة إلى الرئيس بوتين ، وعبر فيها عن صادق تهانيه بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللشعب الروسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث رئيس الوزراء البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى نظيره الروسي دميتري ميدفيديف.

وتحتفل روسيا في الثاني عشر من يونيو/ حزيران من كل عام بـ"يوم روسيا"، الذي يعد من أهم الأعياد الرسمية الحديثة في البلاد.

وكان المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية أصدر مرسوما، في 12 يونيو/حزيران 1990، معلنا سيادة دولة روسيا، وتم انتخاب الراحل بوريس يلتسين كأول رئيس لجمهورية روسيا الاتحادية.

وتنظم معظم المدن الكبرى في روسيا احتفالات عامة كبيرة في "يوم روسيا"، ويشمل ذلك إقامة الحفلات الموسيقية، التي يحييها كبار الفنانين الروس، وكذلك أنشطة الأطفال، والألعاب النارية.