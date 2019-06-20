بوتين بعد لقاء آبي: أتوقع إبرام معاهدة السلام

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يتوقع أن يواصل الحوار مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بما في ذلك بشأن معاهدة السلام.

موسكو — سبوتنيك . قال الرئيس الروسي ردا على أسئلة الصحفيين، عقب اللقاء السنوي "الخط المباشر: "ما أتوقعه من هذا الاجتماع هو استمرار الحوار. أنا متأكد من أن شينزو، مثلنا جميعاً، نريد تطبيعا كاملا وإبرام معاهدة سلام".

الجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855.

Putin: Even without sanctions, the United States will keep containing Russia as a global economic rival. The same is happening to China now pic.twitter.com/KdB0FYLL09 — President of Russia (@KremlinRussia_E) June 20, 2019

وقد جعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط توقيع معاهدة السلام مع روسيا، التي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزءاً من الاتحاد السوفييتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائياً.