معرض "أرميا 2019": عرض اختراعات سرية في مجال المدرعات

يحتوي معرض "أرميا 2019" على منتجات الشركات والمصانع العسكرية الروسية ومنها شركة "أورال فاغون زافود" التي تنتج الدبابات والآليات المدرعة.

ويعتبر معرض "أرميا" من فعاليات مؤتمر "أرميا" للتصنيع العسكري الذي ينعقد في ريف العاصمة الروسية موسكو، وتنطلق فعاليات دورته الحالية في 25 يونيو/حزيران وتستمر حتى 30 يونيو.

وقال مصدر إعلامي في شركة "أورال فاغون زافود" لـ"سبوتنيك" إن الشركة ستعرض بعض منتجاتها السرية للمشاركين في المؤتمر خلف الباب المغلق، مشيرا إلى أنه سيتم عرض بعض الأسلحة المستقبلية المحاطة بالسرية للخبراء العسكريين خلف الباب المغلق.

وإجمالًا تعرض شركة "أورال فاغون زافود" نحو 20 نموذجا من منتجاتها منها دبابة "أرماتا" ودبابة "تي-90إم إس" ودبابة "تي-72 المحدثة وآلية مساندة الدبابات "بي إم بي تي-72" والجرار المجنزر "دي تي-10بي إم".