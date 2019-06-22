بوتين يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة ألكساندر بمناسبة يوم الحزن والذكرى.

وحضر الحفل رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، ورئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو ورئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين.

وتصادف اليوم الذكرى الـ78 للغزو الفاشي على الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى، عندما شنت ألمانيا النازية ومحورها الفاشي هجومها فجر مثل هذا اليوم عام 1941 دون أي إنذار مسبق بالحرب.

وتقام في هذا اليوم من كل عام الفعاليات الرسمية في المؤسسات الثقافية والمتاحف والمكتبات والحدائق العامة الروسية لإحياء ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى، كما تقام القداديس والصلوات في كنائس ومساجد المدن الروسية على أرواح ضحايا تلك الحرب.