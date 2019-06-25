الطيران العسكري الروسي يتزود بـ39 طائرة نقل متطورة

ستنتج شركة "إيليوشين" 12 طائرة جديدة من طراز "إيل-76إم دي-90أ" سنويا منذ عام 2021.

وتعتبر طائرة "إيل-76إم دي-90أ" طائرة نقل متطورة. وتصنعها شركة "إيليوشين" إحدى مؤسسات صناعة الطائرات في روسيا، للطيران العسكري.

وتعاقدت القوات الجوية الروسية على شراء 39 طائرة من هذا الطراز.

وأكد مدير عام الشركة لـ"سبوتنيك" انه تم إنجاز العمل الكبير لصنع الطائرة التي تلبي متطلبات وزارة الدفاع الروسية.

وذكر يوري غرودينين المدير العام لشركة "إيليوشين"، أنهم صنعوا 7 نماذج تجريبية وعملية من طائرة "إيل-76إم دي-90أ" حتى الآن، وسلموا اثنين منها إلى القوات الجوية الروسية في بداية عام 2019.

وإجمالاً ينوي صناع طائرات "إيليوشين" تسليم 5 طائرات من طراز "إيل-76إم دي-90أ" إلى القوات الروسية خلال عام 2019.

وأضاف المدير العام أنهم يعتزمون إنتاج 12 طائرة من هذا الطراز سنويا بحلول عام 2021.