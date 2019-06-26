الكرملين: صفقة القرن قد تبحث بين بوتين وترامب

علق السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، حول إمكانية مناقشة "صفقة القرن" بشأن فلسطين خلال لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي، أنه في حال رغب الجانب الأمريكي فإن الموضوع سيطرح بشكل عام.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن مناقشة هذا الموضوع حول "صفقة القرن": "فيما يتعلق بما إذا كان سيتم طرح هذا الموضوع أم لا، حسناً ، إذا رأى الجانب الأمريكي أنه ضروري، فمن المحتمل، بالطبع، أن يطرح هذا الموضوع".

وأضاف بيسكوف، قائلا: "فيما يخص توقيت محدد للقاء الرئيس الفلسطيني والروسي إنه لا توجد معلومات في الكرملين عن اجتماع محتمل بين الطرفين".

وأعلن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال قمة العشرين، التي ستعقد يومي 28 و 29 حزيران /يونيو في مدينة أوساكا اليابانية.