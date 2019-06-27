الجيش الروسي يحصل على صواريخ جديدة خاصة بمنظومتي "إس-400" و"إسكندر-إم"

خلال مراسم احتفالية في منتدى "آرميا -2019" بحضور الرئيس فلاديمير بوتين، وقعت وزارة الدفاع الروسية عقدين جديدين بشأن توريد مجموعة جديدة من الصواريخ الخاصة بمنظومات الدفاع الجوي "إس-400" والصواريخ الخاصة بمنظومات "إسكندر" التعبوية التكتيكية التابعة للقوات البرية.

موسكو — سبوتنيك . وتم إبرام عقد بين مكتب تصميم "نوفاتور" ووزارة الدفاع الروسية بشأن توريد صواريخ "9إم 728" المجنحة الخاصة بمنظومات صواريخ "إسكندر"؛ بالإضافة إلى ذلك فإن هناك عقدا آخر تحصل وزارة الدفاع الروسية بموجبه على صواريخ "01-بي.6.إن.48" الخاصة بمنظومات الدفاع الجوي "إس-400". إلا أن تفاصيل هذين العقدين لم يتم الإعلان عنها بعد.

كما أبرمت الدفاع الروسية عقدا مع كونسيرن "تيخماش" حول تصنيع وتوريد منظومة هندسية لزرع الألغام عن بعد. إلا أن بنود العقد لم تُعرف حاليا.

هذا وتجري فعاليات منتدى "آرميا-2019" (الجيش-2019) العسكري-التقني الدولي في الفترة من 25 إلى 30 حزيران/ يونيو الجاري، في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو ويستضيف وفودا أجنبية تمثل 120 دولة.