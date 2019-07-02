ملك البحرين يبعث برقية تعزية للرئيس الروسي

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برقية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معربا عن تعازيه بوفاة 14 بحارا.

نقلت "وكالة أنباء البحرين" أن "حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بعث برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة بوفاة 14 بحارا نتيجة اندلاع حريق بجهاز للأبحاث لصالح البحرية الروسية في المياه العميقة".

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وأعرب جلالة الملك المفدى عن خالص تعازيه وصادق مواساته لرئيس روسيا ولأسر الضحايا والشعب الروسي الصديق.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حريقا نشب في جهاز للأبحاث في المياه العميقة يوم 1 يوليو/ تموز وأدى إلى مصرع 14 بحارا.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في الأول من تموز/ يوليو، اندلع حريق في جهاز للأبحاث في أعماق البحار مصمم لدراسة الفضاء السفلي وقاع المحيط لصالح البحرية الروسية. وقد وقع الحادث في المياه الإقليمية الروسية ونتج عنه مصرع 14 بحارا".