صاروخ جديد لـ"إس-400" يضرب ما يختبئ وراء الأفق

أعلن ذلك مسؤول المؤسسة الروسية المصنعة لوسائط الدفاع الجوي.

قال سيرغي دروزين، النائب الأول لرئيس مؤسسة "ألماز-أنتي"، لـ"سبوتنيك" إن الصاروخ الجديد يمكنه ضرب أهداف تقع وراء الأفق ولا يراها الرادار.

وأشار مصمم الصواريخ إلى أن بإمكان منظومة "إس-400" قصف عدد كبير من الأهداف في وقت واحد بفضل مستحدثات تقنية منها الصاروخ الجديد المزود بالذكاء الاصطناعي ونظام التحكم الذي يمكِّنه من توجيه نفسه بنفسه إلى هدف معين، واستخدام معلومات المصادر الخارجية وأجهزة الرادار الأخرى.

وزودت منظومة "إس-400" بإمكانية استخدام المعلومات الآتية من المصادر وأجهزة الرادار الأخرى لضرب أهداف لا يراها الرادار الخاص بها بواسطة الصاروخ الجديد.