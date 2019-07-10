أسطول البحر الأسود الروسي ينفي دخول سفينته إلى منطقة مناورات الناتو

نفى أسطول البحر الأسود الروسي بيان البحرية الأوكرانية حول دخول المدمرة الحربية الروسية "سميتليفي" إلى المنطقة المحظورة لتدريبات حلف شمال الأطلسي "سي بريز -2019".

وأكدت إدارة الأسطول في بيان اليوم الأربعاء أن هذه الأنباء لا تتفق مع الواقع، مشيرة إلى أن تقرير البحرية الأوكرانية حول دخول سفينة الحراسة الروسية "سميتليفي" إلى المنطقة المحظورة لمناورات الحلف "سي بريز-2019" عارية من الصحة.

وجاء في نص البيان "سميتليفي تنفذ مجموعة من الإجراءات لرصد تصرفات سفن "الناتو" من أجل الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ المحتملة لتهديد الشحن البحري المدني"، مشددا على أن السفينة تتصرف وفقا لمعايير القانون الدولي.

وفي وقت سابق أعلن المكتب الصحفي للقوات البحرية الأوكرانية أن سفينة الحراسة الروسية "سميتليفي" دخلت منطقة الملاحة المغلقة، حيث تجري عمليات إطلاق نار كجزء من مناورات حلف شمال الأطلسي "سي بريز-2019".

الجدير بالذكر أن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية قد صرح بأن القوات الروسية بدأت بمناورات عسكرية في البحر الأسود تزامنا مع مناورات حلف شمال الأطلسي.

وبدأت مناورات "سي بريز — 2019" في أوكرانيا وستستمر حتى 12 تموز/ يوليو الجاري، بمشاركة كل من قوات "الناتو" والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وتركيا وجورجيا، بمشاركة نحو 30 سفينة و30 طائرة وأكثر من 900 فرد من مشاة البحرية.