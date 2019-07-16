النفوق الجماعي للنحل يتسبب بخسائر كبيرة في الاقتصاد الروسي

موسكو – سبوتنيك . قال مانابوف بكلمة في اجتماع للمتخصصين مكرس لقضية النفوق الجماعي للنحل، الذي عقد في لجنة مجلس الدوما لشؤون الموارد الطبيعية والملكية والعلاقات العقارية "إذا نظرنا إلى الحسابات التي قام بإعدادها الخبراء الاقتصاديون فإن خسائر روسيا الناتجة عن الظاهرة المذكورة، وفقا لتقديرات متحفظة قد تبلغ اليوم 1 تريليون روبل".

ولوحظت حالات مماثلة في عدة مناطق أخرى من روسيا، في يونيو/ حزيران 2019. وتم تسجيل نفوق جماعي للنحل في مناطق أخرى، منها أودمورتيا، وكذلك في مناطق ليبيتسك وكورسك، وعلى هذا الأساس بدأت عمليات دراسة وتحاليل بهذا الصدد. ووفقًا لآراء الخبراء، يكمن السبب الرئيسي لانقراض مستعمرات النحل في عدم التنسيق الكامل والمناسب مع مربي النحل، حول وقت ومكان وطبيعة المعالجات الكيميائية التي ترش بها المحاصيل في المحافظات.