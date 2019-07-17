مباحثات روسية أمريكية بشأن لقاء لافروف وبومبيو في تايلاند

وأشار إلى أن الاجتماع بين لافروف وبومبو في تايلاند "هو خيار واقعي"، موسكو تنظر لما يمكن القيام به في هذا الصدد، موضحا أنه وفقًا لمعلوماته، لدى وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الروسي "فترات إقامة غير متطابقة بالكامل هناك [على هامش اجتماع المجلس الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا في تايلاند]".
هذا وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، بأن لافروف سيزور تايلاند يومي 30-31 تموز/ يوليو، حيث سيجري محادثات ثنائية مع زميله في المملكة، وكذلك سيشارك في الاجتماع الدوري لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا.
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