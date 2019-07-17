مباحثات روسية أمريكية بشأن لقاء لافروف وبومبيو في تايلاند

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو وواشنطن تبحثان إمكانية عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي، مايك بومبو، في تايلاند، على هامش اجتماع المجلس الوزاري لرابطة دول جنوب شرقي آسيا.

جنيف - سبوتنيك . وقال ريابكوف للصحفيين "اللقاء ممكن. يتم نقاش الخيارات وجدولي الأعمال".

وأشار إلى أن الاجتماع بين لافروف وبومبو في تايلاند "هو خيار واقعي"، موسكو تنظر لما يمكن القيام به في هذا الصدد، موضحا أنه وفقًا لمعلوماته، لدى وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الروسي "فترات إقامة غير متطابقة بالكامل هناك [على هامش اجتماع المجلس الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا في تايلاند]".

هذا وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، بأن لافروف سيزور تايلاند يومي 30-31 تموز/ يوليو، حيث سيجري محادثات ثنائية مع زميله في المملكة، وكذلك سيشارك في الاجتماع الدوري لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا.