الكشف عن خضر تقوي المناعة وتقي من الضغط النفسي

أكد خبراء التغذية أن البازلاء الخضراء لها تأثير إيجابي على الجهاز الهضمي وتزيد من مقاومة الجسم للضغط النفسي

وقالت كبيرة خبراء التغذية في قسم الصحة في العاصمة موسكو، أنتونينا ستارودوبوفا، لوكالة "أنباء موسكو" إن البازلاء الطازجة مفيدة بسبب ارتفاع نسبة فتامين "ب" والماغنيسيوم، بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا المصدر للبروتين من أصل نباتي في تقوية الأنسجة العضلية وزيادة المناعة.

كما أشارت أخصائية التغذية إلى أهمية تناول المزيد من الأعشاب الخضراء وأعشاب التوابل خاصة في الصيف والتي تساعد على الحفاظ على سلامة الجسم، لاحتوائها على فيتامينات"سي" و"آي" و"بي" والمعادن والتربين، الجليكوسيدات، الفلافونويد والإنسولين.

وقالت أخصائية التغذية "بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لك إدراج الأعشاب الطازجة في التركيبة بتقليل استخدام الملح في النظام الغذائي اليومي وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

كما نصحت الأخصائية بإدراج الكوسة الغنية بالألياف وفيتامينات المجموعة "ب" وفيتامين "ج" والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والفوسفور في النظام الغذائي.

وأضافت"بانخفاض سعراتها الحرارية ونسبة عالية من الألياف نسبيا يجعل الكوسة منتجا لا غنى عنه بالنسبة لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو الذين يحاولون الحفاظ على وزنهم بالترتيب".