موسكو: عدد الراغبين في إس-400 لم يتقلص رغم الضغوط الأمريكية

أعلنت موسكو أن عدد الراغبين في شراء منظومة الدفاع الصاروخية اس-400 لم يتقلص رغم الضغوطات الأمريكية على تركيا

وقال رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكرين دميتري شوغايفن في تصريح صحفي "منظومة إس-400 هي أحسن منظمومة للدفاع الجوي، وأستطيع أن أقول إن عدد الراغبين في شرائها لم يتقلص، نحن شاكرون للزملاء الأتراك على ثباتهم، تم تنفيذ العقد وننتهي من أولى مراحل التوريد هذا الأسبوع".

وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية "إس-400".

وأعلن الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، الجمعة الماضية، بدء إرسال منظومة إس-400 إلى تركيا، مؤكدا تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد الماضي، إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية إلى تركيا.

هذا وكانت الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، قد أعلن في 18 تموز/ يوليو عن إمكانية فرض عقوبات على أنقرة وإبعاد تركيا من مشروع تركيب المقاتلات إف-35.