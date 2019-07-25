نائب رئيس البرلمان الأوروبي: الحوار مع روسيا أحد العناصر الرئيسة في السياسة الخارجية للاتحاد

أعلن نائب رئيس البرلمان الأوروبي، فابيو ماسيمو كاستالدو، بأن الحوار مع روسيا يعد أحد العناصر الرئيسية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

موسكو - سبوتنيك. وقال كاستالدو في مقابلة مع صحيفة "ازفستيا ": "أنا على قناعة بأن الحوار مع روسيا هو أحد العناصر الأساسية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي".

ووفقا لكاستالدو، هناك "برودة معينة" في العلاقات بين موسكو وبروكسل، لكن ينبغي علينا استخدام أي فرصة ومنصة لاستئناف الحوار واستعادة الثقة بين الطرفين.

وأوضح كاستالدو أن الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يجب ألا يستمر حتى ما لا نهاية، كون المشكلات الإقليمية والعالمية المختلفة لا يمكن حلها إلا سوية.

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وأعرب نائب رئيس البرلمان الأوروبي عن أمله أن تتم عملية التقارب في الوقت المناسب.