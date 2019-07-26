وصول طاقم السفينة الروسية المحتجزة في أوكرانيا إلى موسكو

وصل اليوم الجمعة، طاقم السفينة الروسية المحتجزة في أوكرانيا إلى موسكو.

موسكو - سبوتنيك. هذا وتظهر بيانات مطار دوموديدوفو، أن الطائر التي نقلت الطاقم وأقلعت من عاصمة مولدوفا هبطت في المطار منذ قليل.

يذكر أن جهاز الأمن الأوكراني احتجز أمس في ميناء إيزمايل في مقاطعة أوديسا ناقلة روسية "نيكا سبيريت" التي حسب مزاعم كييف، شاركت تحت اسمها السابق "نيما" في منع مرور السفن الحربية الأوكرانية خلال الحادث الذي وقع في مضيق كيرتش في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018 .

أعلن جهاز الأمن الأوكراني الخميس، أنه لم يجد سببا لاحتجاز طاقم الناقلة الروسية "نيما"، وأنه تم منحهم إمكانية العودة إلى وطنهم بدون أي عوائق.

ولاحقا الخميس، أفادت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، بأن البحارة الروس عبروا الحدود بين أوكرانيا ومولدافيا، وسيتوجهون منها إلى روسيا على متن طائرة.