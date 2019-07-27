بوتين يكشف كيفية حل المشكلات وتقدير العمل الجاد

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يغطس تحت الماء ويطير في السماء من أجل فهم أفضل للعمل الذي يقدمه الروس الذين يعملون في مثل هذه الظروف.

وقال بوتين للصحفيين اليوم السبت، بعد غوصه إلى قاع خليج فنلندا:"هناك الكثير من المشاكل على الأرض ولجعلها أصغر، من الضروري الارتفاع إلى السماء والغوص تحت الماء".

أكد بوتين أن هذا الغوص قبل الاحتفال بمناسبة عيد القوات البحرية الروسية (الذي يعقد 30 يوليو/تموز)، كان عملاً رمزيًا مهمًا "تقديرا للبحارة الذين لقوا حتفهم هنا".

هذا وغاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إلى قاع خليج فنلندا ليفحص غواصة روسية من طراز "شي -308 سيومغا" دمرت أيام الحرب العالمية الثانية، وقد أشرف على تدشين لوحة تذكارية مكان الحادث.

وقصة هذه الغواصة الغارقة، وقد تأسست الغواصة "شي-308 سيومغا" عام 1930 في المصنع الروسي "كراسنوي سورموفو" وفي عام 1935 دخلت القوات البحرية في أسطول البلطيق أما في سبتمبر/أيلول عام 1942 اتخذت موقعا استراتيجيا في منطقة جزيرة يوت الفنلندية في بحر البلطيق وبعد فترة أبلغ قائدها عن تدمير ثلاث سفن للعدو، لكن للأسف الغواصة نفسها قد أصيبت بأضرار ولم تستطع العودة إلى الوطن.