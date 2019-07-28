روسيا تحيي "يوم البحرية الروسية" بعرض عسكري بسان بطرسبورغ

تنظم البحرية العسكرية الروسية، اليوم الأحد، عرضا عسكريا بحريا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بمناسبة يوم "البحرية الروسية" بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وستشارك في العرض العسكري البحري 43 قطعة بحرية عسكرية بالإضافة إلى الغواصات مع احتمال مشاركة الطيران التابع للبحرية الروسية والذي يتميز بتنوعه من طائرات مروحية ومقاتلات ومدمرات.

ومن أهم السفن المشاركة في العرض العسكري البحري اليوم هي الفرقاطة "الأميرال كاساتونوف" والسفينة "غريمياشي" بالإضافة إلى السفينتان الصاروخيتان الصغيرتان "ميتيشي" و"سيربوخوف".

وكما تشارك السفينة المضادة للغواصات "سيفيرومورسك" بالإضافة إلى سفن تكتيكية أخرى.

السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "سيفيرومورسك" والمجموعات التكتيكية من القوارب المكافحة للتخريبات، وكذلك الغواصة الصاروخية الذرية "سمولينسك".

ويجري العرض العسكري البحري بمدينة سانت بطرسبورغ وستمر السفن بنهر نيفا وصولا إلى مدينة كرونشتادت في مياه الخليج الفنلندي.

أما الطائرات والمقاتلات ستقوم بالتحليق فوق المدينة ونهر نيفا كما سيتم بث الاستعراض على الشاشات الكبيرة في ساحة القصر بسان بطرسبورغ.