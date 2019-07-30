طائرة إنذار مبكر روسية جديدة تلاحق جيلا جديدا من المقاتلات

وقال فياتشيسلاف ميخييف، مدير عام شركة "فيغا" التي صنعت طائرة "أ-100"، لـ"سبوتنيك" إن الاختبارات تجري طبقا للخطة.

وتمثل طائرة "أ-100" جيلا جديدا من طائرات الإنذار المبكر والقيادة، وخصصت لاكتشاف الطائرات والصواريخ المهاجمة وقيادة عمليات قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية-الفضائية.

وتحمل طائرة "أ-100" هوائيًا فريدا من نوعه وأحدث أجهزة الرادار. وتفوق إمكانياتها إمكانيات الطائرات المماثلة الأخرى الروسية والأجنبية بما فيها طائرة "يي-3" الأمريكية (أواكس).

وأعلن جهاز الإعلام التابع لوزارة الدفاع الروسية إنه تم صناعة طائرة "أ-100" نظرا لظهور فئات جديدة من الأهداف وإنشاء الجيل الجديد من الطائرات المقاتلة.