روسيا تزود الهند بألف صاروخ  

تزود روسيا الهند بحوالي ألف صاروخ مضاد للطائرات متعدد المهام لصالح سلاح الجو الهندي، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لهيئة التعاون العسكري التقني الروسية.

وقال مصدر مسؤول في الخدمة: "تم توقيع عقود كبيرة لتوريد صواريخ مضادة للطائرات، تشمل توريد حوالي 1000 صاروخ متعدد المهام".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية "آني" نقلا عن مصدر في الحكومة الهندية، أن دلهي وموسكو قد أبرمتا اتفاقية حول شراء صواريخ جو – جو من طراز "آر – 27" لتسليح مقاتلات سوخوي "سو-30 إم كي أي" من سلاح الجو الهندي.

الجدير بالذكر أن مكتب تصميم طائرات "سوخوي" يعمل في مشروع إنشاء النموذج الجديد من طائرة "سو-30" بصورة مشتركة مع شركة "إيركوت" التي تصنع مقاتلات "سو-30إس إم"، وسيتم اختبار النموذج الجديد في الجو في عام 2020.