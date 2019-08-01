Widgets Magazine
تسجيل
09:48 01 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    الجيش الروسي

    روسيا تختبر "الإنترنت العسكري"

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اختبرت وزارة الدفاع الروسية شبكة إنترنت داخلية خاصة.

    مقاتلة متعددة المهام سو-57
    © Sputnik . Alexey Filippov
    روسيا تبدأ الانتاج التسلسلي لمقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس
    وقال مكتب وزارة الدفاع، إن تبادل المعلومات تم باستخدام شبكة لاسلكية محلية آمنة للغاية، مما يسمح بنقل الملفات الكبيرة. تقع نقاط التحكم بالشبكة على مسافة تزيد عن ألفي كيلومتر، وكان معدل النقل 300 ميغابت في الثانية، بحسب ما نقلته صحيفة "إزفيستيا".

    والشبكة التي اختبرها العلماء هي شبكة مستقلة تمامًا وليس لديها نقاط اتصال بالإنترنت "الخارجي". كما تم تشفير المعلومات المنقولة، ولتجنب التسريبات. وتمكن الجيش تشغيل جميع معدات القتال اللازمة عن طريق الشبكة في غضون ساعة.

    وتعتبر المهمة الرئيسية لقنوات الاتصال هذه هي نقل ومعالجة البيانات لأنظمة التحكم الآلي والقتال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه الشبكات في مناطق الطوارئ التي تحدث فيها مشكلات في الاتصالات المتنقلة والإنترنت.

    يذكر أن الجيش الروسي بدأ هذا العام إنشاء انترنت مستقل وتلقى نظام تبادل المعلومات الرقمي المغلق اسم - شبكة اتصالات نقل ذات الخدمات المتعددة. سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من تشغيل الشبكة بنهاية عام 2019، وستكون جاهزة تمامًا خلال عامين.

    وستملك الشبكة محرك البحث الخاص بها، ولضمان عملها المستقل، سيضع الجيش كابلًا من الألياف الضوئية عبر القطب الشمالي. جنبا إلى جنب مع الجزء الروسي المحمي من شبكة الويب العالمية، الذي تتم الآن مناقشة مشروع إنشاءه، يجب أن تضمن هذه الشبكة الأمن الإلكتروني للبلاد.

    انظر أيضا:

    الجيش الروسي ينتج ماء الشرب
    الجيش الروسي يتابع المناورات العسكرية لحلف الناتو وشركائه
    إظهار أبرز ميزة لترسانة مروحيات الجيش الروسي
    الكلمات الدلالية:
    وزارة الدفاع الروسية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث مع أعضاء البعثة بعد الغوص إلى قاع خليج فنلندا بواسطة غواصة ش-308 (سيومغا)، 27 يوليو/ تموز 2019
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر يوليو 2019
    صنع من قبل أمريكا.. الخراب في الشرق الأوسط
    صنع من قبل أمريكا.. الخراب في الشرق الأوسط
    مقاتلة سو-35 الروسية والمقاتلة إف-35أ الأمريكية
    مقاتلة "سو-35" الروسية و"إف-35أ" الأمريكية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك