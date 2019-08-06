إنسان آلي يشارك في مكافحة حريق مستودع ذخائر في إقليم كراسنويارسك

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية المركزية بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات من طراز إيل-76 قامت بنقل المجمع الآلي "أوران-14" وهو إنسان آلي مخصص لمكافحة الحرائق إلى إقليم كراسنويارسك للمشاركة في إطفاء الحريق الذي اندلع بالأمس في مستودع لذخائر المدفعية في مدينة أتشينسك.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي: "قامت الطائرات على الفور بنقل مجمع "أوران-14" من مقاطعة أورينبورغ إلى مهبط طائرات كراسنويارسك، وسيقوم في وقت قريب بالمشاركة في مكافحة الحرائق بالمناطق الأكثر خطورة".

"أوران-14" هو نظام إطفاء آلي يتحرك بمساعدة المجنزرات ويتم التحكم فيه عن بعد. ويمكن للمجمع العمل في المناطق ذات درجات الحرارة العالية التي يصعب على رجال الإطفاء الوصول إليها.

وكانت هيئة الطوارئ في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا قد أعلنت، بالأمس، عن وجود أكثر من 40 ألف قذيفة في مستودع الذخائر التابع لوزارة الدفاع في منطقة أتشينسك، حيث اندلع الحريق، وأن هناك عمليات إجلاء للسكان في محيط قطره 20 كم حول المستودع.