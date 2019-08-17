معاقبة جنود أطلقوا صاروخا عن طريق الخطأ في روسيا

أصدرت محكمة عسكرية في القرم حكما ضد اثنين من الجنود أطلقا صاروخ "خا-29 تي دي" عن طريق الخطأ.

وفقا للمحققين، انتهك الجنديان أليكسي تشيبانوف ونيكولاي زفيريف قواعد التعامل مع الأسلحة أثناء التحضير لاختبار الصاروخ على المعدات الآلية "أوكا"

حُكم على تشيبانوف بتقييد الخدمة العسكرية لمدة سنة وثلاثة أشهر مع خصم 15 في المئة من الراتب لصالح إيرادات الدولة، وحكم على زفيرف سنة تقييد مع خصم 10 في المئة من الدخل. مجموع الخسائر الناجمة عن تصرفات الجنود تقدر بـ 46 مليون روبل.

وقع حادث إطلاق الصاروخ في المطار العسكري ساكي في 1 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017. وهدم الصاروخ، الذي يبلغ طوله أكثر من أربعة أمتار ويبلغ وزنه حوالي 700 كيلوغرام، في طريقه بوابة وجزء من صيانة الطائرات، وبعض المعدات منها "63 إم".

وبالنتيجة لم يعمل الرأس الحربي للصاروخ الذي يحمل 100 كيلوغرام من المتفجرات، ولكنه تسبب في تدمير صاروخين، ومعدات خاصة لاختبارهما، بالإضافة إلى ضرورة إعادة إعمار صيانة الطائرات.

وصاروخ خا-29 تي دي، هو صاروخ جو-أرض قصير المدى روسي، تم اعتماده في عام 1980 وهو مصمم لتدمير الأهداف المحصنة مثل هياكل الخرسانة المسلحة والجسور والسفن والغواصات.