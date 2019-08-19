التشيك تعلن موعد المفاوضات مع روسيا حول الاتصالات الجوية

قال المتحدث باسم وزارة النقل التشيكية، فرانتيشيك يميلكا، إن المفاوضات حول الاتصالات الجوية بين وزارتي النقل التشيكية والروسية ستعقد يوم 13 أيلول/ سبتمبر المقبل في العاصمة براغ.

وقال المسؤول اليوم الاثنين "من المقرر إجراء مفاوضات حول الاتصالات الجوية بين جمهورية التشيك وروسيا يوم الجمعة 13 سبتمبر من هذا العام في براغ. سوف يرأسها رؤساء إدارات الطيران المدني في وزارتي النقل في كلا البلدين".

وأضاف " إن الجانب التشيكي اقترح موعدًا ممكنًا للمفاوضات في 6 أو 10 سبتمبر، ولكن بناءً على طلب الجانب الروسي، سيعقد في 13 سبتمبر".

وفي 2 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت شركات الطيران الروسية "إيروفلوت" و"أورال إيرلاينز" و"بوبيدا" إلغاء جزء من الرحلات الجوية إلى براغ وكارلوفي فاري فيما يتعلق بالقرار ذي الصلة الصادر عن سلطات الطيران التشيكية.

وأعلنت وزارة النقل في التشيك أن سلطات الجمهورية سمحت لشركات الطيران الروسية باستئناف الرحلات الجوية حتى 7 تموز/ يوليو، وتم إصدار قرار مماثل من الجانب الروسي.