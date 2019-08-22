بوتين: روسيا مستعدة لتطوير العلاقات مع موزمبيق

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة لتطوير العلاقات مع موزمبيق في جميع المجالات، وأن هناك إمكانية للتعاون الاقتصادي.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس موزمبيق، فيليب نيوسي "نحن على استعداد لتطوير العلاقات بين بلدينا في جميع المجالات. أنا على ثقة من أن زيارتكم ستكون قوة دافعة جيدة لتطوير العلاقات بين دولتينا".

وأضاف الرئيس الروسي بأنه "فيما يتعلق بالخطط التجارية والاقتصادية، فهي متواضعة إلى حد كبير، لكن توجد آفاق جيدة للتنمية. هناك قضايا تتعلق بوضع المنطقة، مع حل عدد من المشاكل الحادة التي يتم تسويتها في مختلف مناطق العالم اليوم".

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن بأن الرئيسين، بوتين ونيوسي، سيناقشان التحضير لعقد قمة "روسيا – أفريقيا" الأولى التي ستعقد في سوتشي، في 24 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي الوقت نفسه لن يتمكن "نيوسي" بنفسه من المشاركة فيها – حيث ستُجرى الانتخابات في موزمبيق في 15 تشرين الأول/ أكتوبر، وبالتالي لن يتم تمثيل البلاد على المستوى الرئاسي، ولكن سيتم إرسال وفد.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وموزمبيق في العام الماضي، بلغ 115 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 25 بالمئة عن العام السابق، في عام 2017 ، كان هذا المؤشر في حدود 90 مليون دولار.

وخلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو من هذا العام، بلغ حجم التبادل التجاري 30 مليون دولار، ما يمثل زيادة قدرها 10 ملايين دولار مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.