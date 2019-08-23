زيلينسكي يترقب النتائج الأولى لعملية تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا

يترقب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، النتائج الأولى لعملية تبادل السجناء مع روسيا في الأيام القريبة المقبلة.

كييف– سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية المستقلة، اليوم الجمعة، عن زيلينسكي قوله: "أعمل على تحقيق ذلك على مدى شهرين. اسمحوا لي أن أقوم بعملي لقد تعهدت لشعب أوكرانيا بأننا سنقوم بإعادة الأسرى وبإعادة البحارة وسنوقف الحرب. أنا أعمل على ذلك شخصيا... نحن ننتظر النتائج خطوة خطوة... وينبغي أن تأتي النتائج الأولى في الأيام القريبة المقبلة. لا أريد أن أخمن".

وتبادلت مفوضتا حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا والأوكرانية لودميلا دينيسوفا، في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، قوائم المواطنين الروس والأوكرانيين الذين يقضون عقوباتهم في السجون في كلا البلدين.

وكانت هذه القضية أحد المواضيع المحورية التي تطرق إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مكالماتهما الهاتفية الأولى.