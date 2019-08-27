وفد من شبه جزيرة القرم يتوجه في بعثة تجارية إلى سوريا

صرح وزير السياسة الصناعية في جمهورية شبه جزيرة القرم أندريه فاسيوتا، اليوم الثلاثاء، أن وفداً من شبه جزيرة القرم سافر في بعثة تجارية إلى سوريا، حيث سيشارك بالمعرض الدولي في دمشق.

سينفروبل- سبوتنيك. وقال فاسيوتا، لوكالة "سبوتنيك": "ذهب وفد القرم إلى سوريا، حيث سيشارك بالمعرض الدولي الـ61 في دمشق".

وأضاف بأن الوفد ضم ممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية، وكذلك عن مجتمعات الأعمال في شبه الجزيرة وبيت التجارة القرم - سوريا.

وتابع فاسيوتا: "في إطار الزيارة، من المزمع مناقشة توريد المنتجات، وكذلك رفع نسبة تشغيل موانئ كيرتش وفودوسيا".

وختم وزير السياسة الصناعية جمهورية من شبه جزيرة القرم، قائلا إنه سيتم افتتاح الجناح الوحيد لشبه جزيرة القرم في معرض دمشق، حيث سيجري عرض المنتجات الكهربائية، ومعدات اللحام، ومنتجات الصناعة الكيميائية والمنتجين الزراعيين، وكذلك المعادن وأحواض بناء السفن.

وأقيم معرض دمشق الدولي سنويا منذ عام 1954 وحتى بداية الأزمة في عام 2011. واكتسب هذا الحدث على مدار سنوات وجوده أكبر مكانة باعتباره الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

وجرى استئناف المعرض في عام 2017، حيث تسبب في زحام بين أولئك الذين أرادوا الوصول إلى قاعاته واختناقات مرورية كبيرة.

وسيقام المعرض هذا العام في الفترة من 28 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/سبتمبر، حيث جرى تأكيد مشاركة وفود من 38 دولة على الأقل.