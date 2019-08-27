وكالة الفضاء الروسية: موسكو مستعدة لتزويد الصين بمحركات الصواريخ

أعلن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الثلاثاء، استعداد روسيا لتزويد الصين بمحركات الصواريخ وإطلاق أقمار صناعية صينية على صواريخها.

وأشار روغوزين في مؤتمر صحفي أن روسيا تعول على استيراد الإلكترونيات الدقيقة من الصين "التعاون في مجال خدمات النقل - إطلاق مركبات فضائية صينية بصواريخنا لنشر كوكبة متعددة من الأقمار الصناعية، قبل عمليات التسليم المحتملة لمحركات الصواريخ. ومن الصين، توفير الإلكترونيات الدقيقة اللازمة، التي قد نحتاج إليها".

كما أكد روغوزين أن هناك خطط لمواصلة التعاون بين موسكو وبكين في مجال الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وفي غضون ذلك، صرح دميتري روغوزين، بأن روسيا مستعدة لتبادل تكنولوجيا الفضاء مع تركيا، وتجري مناقشة خيارات مختلفة للتعاون.

وقال "العلاقات مع تركيا في قطاع الفضاء مهمة للغاية. ومن المنطقي تماما أن تتطور هذه العلاقات في الفضاء الخارجي. ناقشنا اليوم مع زملائنا الأتراك مجموعة متنوعة من خيارات التعاون."