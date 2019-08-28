الصحفي فيشينسكي يكشف عن خططه بعد الإفراج عنه من السجن الأوكراني

قررت محكمة الاستئناف في العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إطلاق سراح رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي.

© Sputnik . الكرملين يعلق على إطلاق سراح فيشينسكي

كيريل فيشينسكي: خططي بسيطة، فهي مرتبطة بالدعوى القضائية، وهو ما تحدثت عنه في وقت سابق وأكدت في المحكمة اليوم، أن هدفي المباشر إثبات براءتي في المحكمة، هذه هي الخطة الرئيسية للمستقبل القريب.

وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت، يومًا، يومين، سأعتاد على الحرية قليلاً. أتنفس بكلتي الرئتين، ومن المؤكد أنه سيكون لدي خطط أخرى. وبالطبع، آمل أن أرى والدي في المستقبل القريب. هو في أوكرانيا الآن.

سبوتنيك: وهل ستشارك في جلسة 16 سبتمبر/أيلول؟

كيريل فيشينسكي: نعم الآن هناك مثل هذا التاريخ، 16 سبتمبر/أيلول.

سبوتنيك: ولماذا تم إطلاق سراحك الآن فقد قدم محاميك على الاستئناف ضد الاعتقال عدة مرات؟

كيريل فيشينسكي: لا أريد أن أنسج مؤامرات، لكن أعتقد أن التغييرات التي حدثت لمصيري مرتبطة بعدم تعرض المحاكم للضغط، فقد ترك السلطة الشخص الذي جعل مني جزءا من حملته الانتخابية.

سبوتنيك: أتقصد الرئيس الأوكراني السابق بوروشينكو؟

كيريل فيشينسكي: نعم، ولا أريد وضع أية تخمينات، لكني على علم أنه لو بقي في السلطة لما شاهدت هذا القرار من قبل المحكمة.

سبوتنيك: هل تحتفظ بالجنسية الأوكرانية؟

كيريل فيشينسكي: نعم ما زلت مواطنا أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن فيشينسكي اعتقل "لنشاطه المهني المباشر وتنفيذ مهنته الصحفية"، مشددًا على أن ذلك الاعتقال "لم يسبق له مثيل على الإطلاق وهو تعبير عن سياسة غير مقبولة تماما من حكام أوكرانيا الحاليين".

واعتقل الصحفي كيريل فيشينسكي، أكثر من 400 يوم بعد أن تم احتجازه في كييف يوم 15 أيار/مايو عام 2018 ، بتهمة دعم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد، وخيانة الدولة. وواجه عقوبة سجن قد تصل إلى 15 عاما. ومددت المحكمة سابقا اعتقال فيشينسكي ثماني مرات.