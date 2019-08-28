محكمة كييف تصدر قرارا بالافراج عن الصحفي الروسي فيشينسكي

وأفاد مراسل سبوتنيك من قاعة المحكمة بأنه قد تم تغير المتطلبات تجاه فيشينسكي إلى الحضور إلى قاعة المحكمة عند طلب ذلك.

وفي وقت سابق أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن فيشينسكي اعتقل "لنشاطه المهني المباشر وتنفيذ مهنته الصحفية"، مشددًا على أن ذلك الاعتقال "لم يسبق له مثيل على الإطلاق وهو تعبير عن سياسة غير مقبولة تماما من حكام أوكرانيا الحاليين".

وتم احتجاز فيشينسكي في كييف، في 15 أيار/ مايو 2018، بتهمة دعمه لجمهوريات دونباس والخيانة العظمى، التي تستوجب عقوبة حدها الأقصى، السجن لمدة 15 عاما.