بوتين يؤكد أهمية الاستعدادات الجادة لقمة "رباعية نورماندي"

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين اليوم الخميس "أشار الرئيس بوتين إلى أهمية التحضيرات الجادة لاحتمال أنعقاد قمة "رباعية نورماندي". للوصول إلى نتائج إيجابية.، مشددا على أهمية تنفيذ كييف للاتفاقيات ألتي تم التوصل إليها خلال اللقاء في هذه الصيغة [نورماندي]، في باريس وبرلين عامي 2015 و 2016.

ولفت البيان إلى أن بوتين وميركل أكدا على عدم وجود بديل لـ"حزمة تدابير مينسك" كأساس لحل الوضع في أوكرانيا، مشيراً أنه "تم التعبير هم موقف متبادل لمواصلة العمل معًا ضمن" صيغة نورماندي "، بما في ذلك من خلال مساعدي قادة روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا" .

يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم 19 آب/أغسطس الجاري، بأنه متفائل بحذر بشأن الوضع في أوكرانيا، في سياق حديثه عن اتصالاته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، فيما دعا الرئيس الفرنسي إلى عقد اجتماع لمجموعة نورماندي على مستوى رؤساء الدول، وقال "يجب أن ننظم قمة لمجموعة دول نورماندي على مستوى رؤساء الدول لكن يجب أن نتأكد من أن القمة ستكون ناجحة فمن مصلحة الجميع التوصل لحل في أوكرانيا"، بدوره أكد الرئيس الروسي، أنه لا يوجد بديل عن "صيغة نورماندي