بالفيديو... عرض مروحية فاخرة روسية متعددة المهام

ولإنشاء المروحية تم تطبيق نفس تصميم الجزء الداخلي من السيارة الرئاسية الفاخرة "أوروس".

ومن ميزات المروحية، أنها معززة بنظام تظليل بالإضافة إلى أجهزة استشعار وإضاءة فردية وموزعي هواء لكل راكب. تم تجهيز الصالون بموصلات لشحن الأجهزة، والجزء الداخلي، يمكن أن يستوعب ما يصل إلى خمسة ركاب مع فردين من الطاقم، كما أنه مكسو بجلد أصلي وألومنيوم مطلي.

وتحتوي المروحية على محركين وتصل سرعتها إلى 275 كم/ ساعة ومسافة الطيران 505 كم وأعلى وزن للإقلاع 3600 كغ.

وبعد عرض المروحية عارضت كل من شركات تويوتا، ولامبورغيني، وميشلان، تسجيل العلامة التجارية الروسية في أوروبا والسبب هو التشابه مع أسماء سيارات هذه الشركات فلدى تويوتا سيارة تدعى أوريس (Auris) أما لدى لامبورغيني سيارة "أوروس" (Urus).