دول أكدت حضورها عيد النصر في موسكو... ماذا عن الولايات المتحدة؟

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يرد بعد على دعوة الحضور إلى ذكرى عيد النصر المقبلة في موسكو عام 2020.

ورد أوشاكوف للصحافيين على سؤال بشأن دعوة الأمريكيين إلى عيد النصر في موسكو قائلا "الأمريكان لم يردوا بعد".

كما وافق على توضيح الدول التي أكدت مشاركتها في عيد النصر، معدداً إياها كالتالي: "الهند، كوبا، فرنسا، جمهورية تشيكية، فنزويلا، بيلاروس، أرمينيا، مولدوفا، صربيا، والعديد من بلدان رابطة الدول المستقلة. ولدينا 17 ردا رسميا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد دعى كل من رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالإضافة إلى قادة الولايات المتحدة وفرنسا، دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، لحضور احتفالات عيد النصر العام المقبل.

وتحتفل روسيا في يوم 9 أيار/ مايو من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري في العديد من المدن الروسية عروضا عسكرية، وأهمها جميعا العرض العسكري في العاصمة موسكو.