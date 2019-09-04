نوفاك يزور المملكة العربية السعودية للتمهيد لزيارة الرئيس بوتين

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أنه يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية لوضع النقاط على الحروف قبل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية.

موسكو – سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس: "أخطط لزيارة المملكة العربية السعودية قريبا "لضبط الساعة"، قبل زيارة الرئيس بوتين إلى المملكة العربية السعودية."

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين، من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر عام 2018.

أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، استمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية.

وكان نوفاك تباحث سابقا في تفاصيل الاستعدادات للزيارة المرتقبة في أوكتوبر/ تشرين الأول المقبل إلى المملكة العربية السعودية، مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الجمعة 2 أغسطس / آب،