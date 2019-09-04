روسيا والهند توقعان استراتيجية عمل لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

أبرمت روسيا والهند عددًا من الاتفاقيات الثنائية خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا، بما في ذلك اعتماد استراتيجية عمل لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.

وتبادل الطرفان الوثائق الثنائية الموقعة بعد مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي.

واعتمد الطرفان استراتيجية عمل لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري الروسي الهندي. كما تم التوقيع على بيان مشترك من قبل قادة روسيا والهند "إلى قمم جديدة للتعاون عبر الثقة والشراكة".

كما أبرم الطرفان اتفاقية حكومية بشأن التعاون في مجال الإنتاج المشترك لقطع غيار وأجزاء الأسلحة والمعدات العسكرية روسية (سوفيتية) لبصنع.

كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة في الهند لتطوير وتصنيع طائرة مدنية.